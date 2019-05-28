貿戰升級：內地水果狂加價　係天氣問題定係...

外國傳媒報道，中國食品價格近來升勢凌厲，特別是水果，例如蘋果每公斤要12元人民幣(下同)，連官員也覺得驚訝。



根據中國農業農村部「全國農產品批發市場價格信息系統」數據顯示，截至5月23日當周，官方重點監測的5種水果，平均價格為每公斤7.77元，按年大升32.7%。例如蘋果價格已從去年的每公斤4、5元，狂飆至現在12元。



當中的原因恐怕是貿易戰令進口貨受影響。有水果店主表示，部分水果是美國進口，目前稅率提高導致成本增加，只好加價。



不過，中國官媒則指，中國蘋果產區主要在山東、陝西等地，去年因極端天氣等因素，令整體產量大減約三成，導致庫存不足，令價格上升。

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