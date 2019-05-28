贏家時尚︰內地高端女裝市場分散　收購有助躋身龍頭

贏家時尚(03709)(前稱：珂萊蒂爾)早前以總代價近24億元收購三個中高端女裝品牌。主席兼行政總裁金明稱，由於目前中國高端女裝市場高度分散，完成收購後將令公司市場份額大幅上升，有助公司成為高端時裝行業龍頭企業。



他指，中國女裝市場過去幾年持續平穩增長，其市場規模由2010年約5,000億元人民幣，到2017年已增至逾萬億元人民幣。然而，行業至今仍未出現領先公司，2017年中國前十大女裝品牌市佔率僅得8.2%。他預料，未來行業集中度將上升，透過多品牌策略，將利好公司業務增長。



他又指，收購後各品牌協同效應明顯，通過統一採購等方針，將可有效提高供應鏈效率，同時下游銷售方面亦會加強供應鏈信息化及智能化整合，料可進一步降低公司銷售成本。



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