理財Campus ：細數股市長勝將軍　升級之選

有人說複利是「世界上第八大奇迹」，如果投資者持有的股票和基金可以年年升值，資產能夠像雪球一般愈滾愈大的效應絕不容小覷。個別美國股份連升多年，累漲幅度以倍數計算。儘管今年「五窮月」應驗，但會否也是低吸這些長勝將軍之時呢？



●美股：Visa及Master連升8年

連升多年的股份難找嗎？事實上，蘋果公司(美股：AAPL)去年跌近6.8%；騰訊(00700)去年跌逾22%已不合資格。即使是「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡(美股：BRK/A、BRK/B)2015年也失手，股價跌12%，連升紀錄僅維持三年。而由現時全球首富貝索斯掌舵的亞馬遜(美股：AMZN)，連升紀錄只保持四年。



儘管如此，至少有3間跨國大企的股價可連升8年，問鼎長勝將軍的美譽。當中美國兩大信用卡企業Visa(美股：V)和Mastercard(美股：MA)表現出色。前者8年股價累升6.49倍，年內再升逾23%，上周五市值漲至3,246億美元(約2.53萬億港元)；至於後者8年來亦累升7.41倍，年初至今再漲33%，市值飆升至2,568億美元(約2萬億港元)。



據悉，兩間公司透過為銀行提供信用卡清算服務而賺取服務費用，並且利用支付科技確保交易正確進行和清算，故利潤穩定。即使是近年電子支付興起，同樣需要綁定信用卡，使用他們的服務，並可繼續受惠信用卡付款市場的增長潛力。



豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠稱，兩家公司業務屬支付行業骨幹，前景看好，但短期股價會較受金融股影響，可趁調整時買入。



至於另一隻同樣連升8年的股份是美國藥廠輝瑞(美股：PFE)，股價自2010年底的17.51美元，累升1.49倍至去年底的43.65美元，升幅遜於上述兩信用卡公司，且暫時年內逆市跌。惟醫藥股一般較少受經濟周期影響，且看其走勢會否在今年餘下時間改善。



●科技股：微軟七載漲近3倍

迎來收成期的大型科技股，繼續包攬年年升值股排行榜前列，當中，前世界首富蓋茨創辦的微軟(美股：MSFT)由2012年開始連升7年，累升2.91倍，升幅較同業少，但勝在平穩。至於市值較少的Adobe(美股：ADBE)7年間飆升七倍。



兩家公司皆具備近年被熱捧的雲計算概念，不過，馮宏遠認為Adobe現時估值較高，其他同業如Workday(美股：WDAY)和Salesforce.com(美股：CRM)會更值博，預料他們更能受惠愈來愈多中小企使用雲服務來開源節流的趨勢。



至於微軟，他指，市場已視之為綜合企業，儘管有不同業務分散經營風險，但大環境轉差下仍會受累，加上其在中國有部分業務，或受中美角力牽連，建議投資者等股價調整才考慮買入。



●港股：申洲最威 四年報捷

港股的波動相對美股高，導致連續多年上升的大型港股為數不多。例如，上周逆市創上市新高的香港中華煤氣(00003)，在2015年和2016年均試過全年收跌。至於領展房產基金(00823)和中電控股(00002)同於2015年下跌，僅連升3年。



反之，去年進身藍籌行列的申洲國際(02313)，為以代工(OEM)及原產設計及生產(ODM)雙結合的紡織品及成衣製造商，客戶包括Nike、Uniqlo及Adidas等。



該公司股價升勢由2014年底的24.952元起步，連升4年至去年底的88.75元，期內累升2.55倍。



馮宏遠指出，市場因公司執行力強，給予股份較高估值，但現時價格偏貴，加上人民幣匯率對其業務或有影響，宜待股價進一步調整才買。



●基金：三隻跑出 累升逾倍半

個股以外，小部分基金亦能夠連續多年錄得上升。其中，摩根美國科技基金、聯博美國增長基金、以及富蘭克林科技基金均能連續7年報捷，累計升幅各超過1.5倍。



以兩隻科技基金為例，三大持倉股份不約而同有微軟和Salesforce.com。聯博美國增長基金則以資訊科技和健康護理股份佔基金近半資產，Visa和微軟分別為基金第二和第三大持股。

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