【有錢就是任性】「對沖基金大鱷」科恩花7億買雕像！

坐擁102億美元(約796億港元)身家嘅「對沖基金大鱷」使錢可以幾咁任性，幾咁「大花筒 」？



講緊係科恩呢位仁兄，佢嗰頭剛剛賣咗紐約嘅三層複式豪宅套現3,000萬美元(約2.34億港元)，轉頭就用咗9,100萬美元(約7.098億港元)買咗當代著名雕塑藝術家昆斯(Jeff Koons)嘅一個不锈鋼兔仔雕像，打破在世藝術家藝術品拍賣成交紀錄。



科恩係乜水？佢咪係美國華爾街著名對沖基金SAC Capital和Point 72嘅創辦人囉!佢曾經因為內幕交易被美國證交會調查，最終支付18億美元和解後甩身。其實咁都唔算乜嘢啫?佢實際上係一名瘋狂藝術品收藏家，手頭持有超過數十件包括畢加索、安迪華荷、昆斯等等大師嘅畫作或雕塑，總數估值逾10億美元(逾78億港元)。



佳士得拍賣行早前舉行嘅一場當代藝術品拍賣晚會上，一個3尺高嘅不锈鋼兔仔雕像，以7.098億港元天價賣出，而投得嘅神秘買家，市傳就係科恩。有趣嘅係，科恩剛喺拍賣會前幾日，剛售出紐約West Village面積近萬呎嘅三層複式豪宅，放盤一個月以低過叫價一成售出，但已經係紐約今年至今成交價最貴嘅轉售物業。話說科恩喺2013年以2,340萬美元買入，原放盤價為3,350萬美元。



至於科恩天價購買呢件雕像嘅動機，有指自從6年前佢被證交會指控內幕交易後，一手創辦嘅SAC Capital關閉更被歸究佢掛住搜購藝術品有關，而沉寂一段時間後佢突然又賣樓又買雕塑，怕且係向外界宣示，瘋狂藝術家科恩返嚟啦。



順帶一提，今次幫科恩去競投嘅藝術品經銷商其實大有來頭，老闆咪就係現任美國財長史蒂芬·姆紐欽嘅爸爸囉！



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