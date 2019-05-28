危機升級：高通確認已暫停向華為供貨　有款暢銷電腦受累

外國傳媒報道，美國晶片大廠高通(Qualcomm)高層承認，目前他們的確已暫停對華為供貨，但希望未來禁令解除後能持續合作。



該公司行動事業部門資深副總裁暨總經理Alex Katouzian稱，中美貿易戰未對高通的5G發展造成影響，而高通與亞洲手機製造商，包括中國手機廠OPPO、Vivo、小米，或是南韓的三星、LG，以及台灣的宏達電，都會持續合作。



報道指出，華為今年4月發表一款配上高通S850處理器的MateBook E，但受限於美國政府的禁令，高通不能再出售晶片給華為。高通指出，華為的個人電腦早前在京東商城銷情不俗，但這部分也需要停止供貨。等到未來一旦禁令解除，高通仍可繼續與華為合作。



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