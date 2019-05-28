「五窮月」強積金無運行　打工仔人均輸一萬

中美貿易戰蹉跎歲月，令「五窮月」靈驗，本月強積金整體表現是2012年以來最窮的五月，即7年來表現最差的5月。晨星(亞洲)截至本月24日數據顯示，香港整體強積金單月勁插3.41%，平均每位打工仔帳面蝕超過1萬元。



5月份所有股票組別「滿江紅」，當中表現最差為跌9.61%的中國及大中華股票基金，緊隨其後是跌7.85%的香港股票，以及跌7.71%的亞洲股票(不包括日本)。歐洲股票、環球股票、其他股票及美國股票均跌逾4%。債券基金則錄得正回報，當中環球債券組別平均升0.58%。5月份強積金是強積金自2000年推出以來，表現第二差的5月，2012年5月份跌幅為6.03%。然而，本月跌3.41%表現仍不算相當差，去年10月份跌5.63%。



若按截至今年3月底強積金資產總值8,933億元計算，不計入之後新供款，五月份整體強積金虧蝕約304億元，即平均每名打工仔帳面虧蝕約10,722元。



幸好，5月跌幅未至於扭轉首五月的正回報。首5個月強積金累計升幅為4.84%，整體強積金獲利約432億元，平均每名打工仔帳面獲利約15,218元。期內表現最突出的是美國股票組別，升13.48%；其次是歐洲股票組別，升9.71%；排第三是環球股票組別，升8.45%。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎指，中美貿易戰拖累股市，以至5月整體強積金表現。但建議未沽貨的投資者短期內繼續觀望，他相信恒指27,000點有強大的支持，且有信心貿易談判在未來2至3個月會達成協議，預計港股在6至7月再炒上一浸，屆時就是重新配置強積金的好時機。



對於強積金配置，他說，如果投資者過分集中投資中國、美國及香港股票，就應該將一部分沽出，然後重置東南亞及歐洲股票。因為中美貿易戰中，中國企業減少做美國生意，而部分美國企業也將廠房搬離中國，這舉措會拖慢中美兩國的國內生產總值。然而，另一邊廂，廠商亦會轉向印尼、越南、泰國等尋找新貿易合作，間接刺激東南亞國家經濟。



當然，天有不測之風雲。他補充，一旦中美貿易戰全面爆發，中美兩國互相禁運，停止對話，那時投資者就應該以現金為王，以及增配保守基金內的存款證避險。



高富金融集團常務董事謝禮健亦指，中美貿易談判有大機會談和，目前兩國都想在揭底牌前為自己國家爭取最大利益。一旦談和，全球股市就會炒上。但他補充，經過多輪爭拗，他也做好心理準備接受雙方貿易關係最終決裂。而既然中美勝負未分，大家不應調配強積金組合，宜靜觀其變。



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