脫歐添亂！調查：倫敦將失落全球金融中心龍頭寶座

外媒報道，顧問公司道衡(Duff & Phelps)發表調查結果顯示，英國在脫歐亂局之下，將會失落全球第一金融中心寶座，紐約將會取代。



道衡指出，脫歐令英國經濟蒙上陰影，現在則升級為一場全面爆發的危機。逾半受訪者認為，紐約是全球第一金融中心，較去年的調查上升10個百分點；僅36%人仍然認為倫敦是全球第一金融中心，較去年的結果下降17個百分點；12%受訪者預計，香港將在5年後成為全球最傑出的金融中心。



是次調查，訪問了180名工作於資產管理、私人股本、對沖基金、銀行和經紀業務領域的高層管理人員。逾60%受訪者來自英國及美國，其餘的主要來自香港、愛爾蘭、新加坡和盧森堡。



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