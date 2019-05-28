科技商機：國產AR眼罩獲億元融資　或快量產

內媒報道，北京耐德佳顯示技術宣布，獲得1億元人民幣A輪融資。本輪融資由泰豪集團領投，愛建資本跟投，並獲得聯想創投持續加碼支持。



耐德佳創辦人兼行政總裁程德文表示，AR(擴增實境)市場將在今年迎來嶄新契機。耐德佳獲得億元人民幣融資，也證明國產AR顯示技術和產品水平逐步提升，令AR量產可能性增大，成本也將降低，從而更容易走進人們的生活。



雖然AR與VR(虛擬實境)漸漸成為常態技術，正逐步普及，相關的內部光學、晶片、控制、UI的方案供應商大有可為，但猶如Facebook旗下的Oculus、HTC的Vive、微軟的HoloLens等，銷售至今成績一般，未能帶起行業熱潮。

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