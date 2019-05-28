危機升級：南韓「順得哥情失嫂意」　未敢封殺華為

外國傳媒報道，南韓目前正苦陷「順得哥情失嫂意」的困境，一來美國多次要求南韓政府參與封殺華為，但包括南韓電訊(KT)、SK電訊，以及LG U+等三大電訊商都表態「沒有封殺華為的計劃」。有業界人士透露，若跟美國要求中斷進口華為設備，南韓企業恐損失多達數十億美元；再者，若中國報復韓企，損失將更大。



報道指出，LG U+的「長期演進技術」(LTE)無線基地中，有1/3是使用華為設備，由於兼容問題，在建設5G時也必須使用華為的無線設備。雖然南韓電訊沒有在LTE和5G基地中使用華為設備，但也表示沒有封殺華為的計劃，SK電訊態度一樣。



除了電訊設備商，包括三星、SK海力士、LG電子等巨企也進退維谷，雖然不得不回應美國，但若停止與華為合作，其在中國的業績恐怕會受到重創。



舉例來說，華為是三星5大客戶之一，三星去年在中國的銷售額佔整體達17.7%；SK海力士今年首季銷售額中，有47%來自中國；LG電子則在中國設有家電生產線。



面對美國施壓，南韓政府的藉口是很難介入私營企業的決策。

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