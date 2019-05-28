分析：阿里計劃來港第二上市　或與貿戰有關

美國著名財經媒體彭博分析，中國電子商務巨頭阿里巴巴或在香港籌集200億美元(約1,560億港元)的潛在第二上市計劃是件大事。這不僅是因200億美元的巨大數額，對香港失落全球最高新股集資地位而言，無疑是了不起的勝利。更重要的是正值中美貿易戰！



投資者或會問：「為甚麼阿里巴巴要這樣做？畢竟該公司資金十分充足。」彭博分析指，政治可能是最明顯的考慮因素。如果該公司在紐約上市的股份成為中美緊張局勢的受害者，在香港上市交易將可以提供緩衝，因為香港投資者及通過「互聯互通」機制的內地資金，在必要時可能會對阿里巴巴持有更積極的態度。



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