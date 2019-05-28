民族戰響起？內地客赴美15年首跌 表明不想貢獻美經濟
2019年05月28日 19:29
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(美聯社圖片)
美國著名財經媒體彭博報道，受中美貿易戰影響，2018年中國客赴美旅遊人數跌5.7%，至290萬，為2003年以來、即15年來首跌。
報道採訪了一位任職於北京某貿易公司的Wang Haixia表示，將前往美國參加姊姊的畢業典禮，預計於伊利諾州、紐約等地逗留10日，她原本打算逗留更久，但坦言不想在貿易戰期間對美國經濟有所貢獻，因「我和家人逗留10日，開支可能超過10萬元人民幣，夠多了！」
不過，美國政府機構及業界仍認為，中國客赴美減少僅暫時現象，因中國的中產階級只會繼續增加。其中，美國政府料2019年中國客赴美旅遊人數將增長2%，達330萬，直至2023年，再增至410萬人。
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