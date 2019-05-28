貿戰升級：中國如何反擊？業界估重施2017年對待南韓方式

美國著名財經媒體彭博報道，隨着中美貿易關係日趨緊張，主要依靠中國市場實現業務增長的美國企業，恐淪為制裁目標。



報道指出，美國總統特朗普決定封殺華為，同時威脅封殺其他中國科技企業，可能會引發中國報復。事實上，中國官媒上周表示，已做好反擊的充分準備，但未透露細節。



目前美國企業界以2017年南韓決定部署導彈防禦系統，導致中韓關係惡化為例子，估計中國有可能會重施故技。當時中國政府限制赴韓旅遊，衝擊了依賴中國遊客的化妝品企業；地方政府以違反消防安全規定為由，關閉了大部分南韓樂天瑪特的中國門店；消費者抵制南韓商品，對現代汽車的銷售構成重大打擊。



Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，特朗普封殺華為，由此引發的報復可能導致未來12至18個月，iPhone在中國的銷量跌3至5%，從而拖累蘋果公司(Apple Inc.)股價。



另外，萬豪國際集團在中國將有30家酒店開幕，仍計劃進一步在中國開設超過300家新酒店，佔該集團亞太地區總數量的一半以上。

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