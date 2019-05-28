樓價UPDATES︰新盤接連入伙　香島呎租跌穿40元

上半年有多個新盤入伙，由於供應續增，令租金受壓。月前開始入伙的筲箕灣香島，現時租盤量超過100個，近日一個高層戶呎租不足40元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●香島2座高層C室，實用面積980方呎，以屬三房包括主人套房設計，以3.8萬租出，實用呎價僅38.8元。相比3座同面積高層戶，5月初租金為4.8萬元，是次單位租金一個月內平1萬元或20%。



●堅尼地城翰林軒1座中層C室，實用面積464方呎，座向西北享海景，放盤兩個月，以1,090萬元沽出，呎價23,491元創屋苑兩房戶新高。較上月中另一個同類型單位所創的1,052萬元，再推高38萬元。



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九龍區

●大角咀利奧坊‧曉岸2座低層B室一房戶，實用面積260方呎，座向南面，外望樓景，以596萬元易手，實用呎價22,923元。上址為原業主於一五年以398萬元購入，持貨3年多帳面獲利198萬元。



●將軍澳區本月租務交投保持平穩，君傲灣2座中層K室，實用面積499方呎，以兩房間隔，附有露台，外望山景。業主上月將單位放租，意向租金1.85萬元，輕微減價500元後，獲區內人士以1.8萬元承租，實用呎租約36.1元。



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新界區

●元朗錦綉花園河北一街雙號屋，實用面積848方呎，以三房間隔，獲換樓人士以1,220萬元購入，實用呎價14,387元，屬同類新高價。原業主持貨約9年，期內升值約兩倍。



●馬鞍山薈朗1座中層B02室，實用面積221方呎，間隔為開放式，以1.1萬元租出，實用呎租49.8元。新租客感屋苑樓齡新，間隔合用，即租入作自用。若以業主於2016年購入價307萬元計，回報率約4.3厘。



●火炭居屋穗禾苑A座中層08室兩房戶，實用面積550方呎，座向西南享山景。單位原開價560萬元，放盤8個月，期間加價10萬元，獲區內換樓人士以570萬元承接，實用呎價10,364元。原業主持貨23年，帳面獲利400萬元。



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