江蘇康寧傑瑞生物製藥完成6千萬美元融資

全球領先的臨床階段的生物製藥公司Alphamab Oncology(江蘇康寧傑瑞生物製藥)，近日宣布完成6,000萬美元B輪融資。本輪融資由Hudson Bay Capital領投，新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛作為新投資者參與投資，現有股東中國國有資本風險投資基金(國風投/CVC)、太盟投資集團(PAG)，以及尚珹投資繼續參與本輪投資。



Alphamab Oncology是一家致力於開發用於全球腫瘤治療的創新型生物製藥公司，目前公司管線中，已有四個產品分別在I-III期臨床試驗開發階段。



去年11月，該公司完成1.3億美元A輪融資，為近幾年中國生物醫藥行業融資規模最大的A輪融資之一。

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