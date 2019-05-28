貿戰升級：特朗普頂得幾耐？美債息反映衰退憂慮加深

外國傳媒報道，反映美國整體融資成本的10年期國債孳息率跌至19個月最低，報2.273厘，意味着市場已愈益憂慮中美貿易戰會持續下去，從而拖低美國經濟增長。



由於3個月期美債孳息率高見2.354厘，高於10年期，在孳息曲線角度來看是「倒掛」，根據過去幾十年往績，衰退通常會在未來數季內發生，即2020年出現經濟衰退的可能性正在提高。雖然市場人士不太認同其預測衰退的能力，但歷史確實如此，並為紐約聯儲銀行追蹤的指標之一。



目前2年期美債孳息率為2.145厘，仍低於10年期，即沒有出現「倒掛」，一旦2年期息率高於10年期，相信會惹來市場恐慌。



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