新盤UPDATES：新價單普遍加價或減優惠

發展商加價態度保持進取，各區多個樓盤相繼發出新價單，普遍調升價錢或削減優惠，反映對市況前景仍具信心。



●海日灣II 246伙 加價最高5%

億京發展旗下大埔海日灣II修改價單，當中246伙加價1至5%。其中2座3樓A室，實用面積1,866方呎，價單售價由2.694.5萬上調至2,825.1萬元，加幅約5%，最新價單呎價15,140元。



該公司項目及銷售策劃總監潘志才表示，項目已推出的標準單位當中，開放式、一房及一房連儲物房單位已全部售罄。



截至周二(28日)下午3時，3張價單已售出703個單位，佔可供發售之單位逾7成，套現逾52億港元。近期成交的單位中，近50%為換樓客，主要揀選700方呎或以上之兩房及三房戶，近30%該批客戶揀選105天一按付款計劃。



至於海日灣已至今售出332個單位，佔整個項目近50%單位，套現逾46億港元。發展商表示，集團在銷售策略一直依法和透明，沒有既定銷售模式，支持有利於樓市健康發展的指引及要求，最近亦樂見更清晰的招標銷售指引出台，欣然全力支持，並於招標書中作出相關調整以作配合。



●新盤部署：九建兩盤因應新指引發新價單

九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永表示，旗下油塘海傲灣及紅磡環海·東岸周二(28日)發出新價單，屬原價加推，價格反映近期售出單位之成交價。是次推出價單是符合地產建設商會的最新指引，並同步上載銷售安排，令樓盤可於6月1日繼續銷售。



其中海傲灣已售出545個單位，佔整個項目逾84%，項目關鍵日期為今年9月。全新2號價單提供87伙，價單售價由636.7萬至1,015.8萬元，呎價21,664至26,423元，並沒有提供折扣優惠。



●【多圖】皓畋餘下54伙將標售 1300呎四房戶率先睇！

再有新盤示範單位登場！嘉里發展執行董事朱葉培表示，何文田皓畋僅餘54伙未售，小量入場費低於3,000萬港元，市值近20億元，現委託中原地產獨家銷售。他指出，項目共有1,429伙，今年已沽約70伙，套現約30億元，最近售出單位平均呎價約3.5萬元。



項目現時尚餘單位面積904至1,477方呎，將以招標形式發售，周二(28日)發出23伙銷售安排，6月1日起開始標售。樓盤一、二按最高貸款額為樓價80%。他指出，中美貿易戰只會造成短期心理影響，今年樓價可望上升約一成。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，本月新盤市場已錄約2,300宗成交，全月料可錄2,500至2,600宗，貿易戰令樓市升幅減慢，但升勢並沒有轉變，料中原城市領先指數本周可創歷史新高。而今年首4個月九龍區共錄1,518宗樓價逾千萬元成交，按年急升1.3倍。



另外，發展商周二(28日)開放皓畋10座11樓B室予傳媒參觀，實用面積1,300方呎，間隔四房設計，大廳連接面積48方呎露台。



●會德豐地產4個樓盤取消1088天特長成交期計劃

發展商積極提價或削優惠。會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY、何文田ONE HOMANTIN、屯門NAPA及筲箕灣ISLAND RESIDENCE剛更新價單，同樣取消原有1088天特長成交期付款計劃，選用該付款方法的買家，原本可享先住後付優惠。



●瑧樺再錄成交 僅餘最後1伙待售

新世界發展(00017)等合作發展的何文田瑧樺，剛售出6樓A1單位，實用面積526方呎，成交價1,372.9萬元，呎價26,101元。項目開售至今累沽239伙，套現近19億元，僅餘最後1伙可供發售。

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