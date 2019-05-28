夜市UPDATES：美股升幅受限　港夜期轉低水

美國消費信心指數好過預期，但貿易戰消息抑制了股市升勢，道指曾升132點，現升67點，報25,652點；標指報2,832點，升6點；納指報7,658點，升21點。



美國總統特朗普周一表示，美國未準備與中國簽署貿易協定，更指可以持續增加中國貨關稅。港股期指夜市報27,379點，升56點，低水12點。



蘋果公司靜悄悄發布新的iPod Touch，起售價為199美元，股價升0.25%。通用電氣下跌1.7%，該公司可能在法國裁員逾1,000人。



中國電商巨頭阿里巴巴股價高開後現轉跌0.32%，此前消息指該公司將來港第二上市。



國際貿易關係未明朗，資金持續湧入歐美國債，德國、英國基準10年期國債孳息率都創下多年低位。美國10年期國債孳息率跌至19個月最低，報2.273厘，意味着市場已愈益憂慮中美貿易戰會拖低美國經濟增長。



歐元區經濟景氣指數結束今年以來下滑勢頭，由4月份的103.9上升至5月的105.1，超市場預期。另一邊廂，歐盟拒絕特朗普政府提出的任何「自動出口限制措施」，必要時會對200億歐元的美國商品加徵報復性關稅。



意大利強硬回應歐盟天價罰款威脅，抑制了投資者對風險資產的興趣。歐股個別發展，英股升0.15%；德股跌0.07%；法股跌0.01%；意大利股跌0.35%。



【21:30】美股假後復市，早段靠穩，道指升94點，至25,679點；納指升34點，至7,671點；標指升4，至2,830點。



快意佳士拿尋求與法國雷諾汽車合併，組成全球第3大車廠，快意佳士拿股價早段漲8.25%，至13.91美元。



摩根大通證券給予人造肉初創公司Beyond Meat「增持」評級，以及目標價97美元。Beyond Meat股價早段漲6.69%，至85美元。



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