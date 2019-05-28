貿戰升級：釋出善意？中方無意封殺稀土出口

自從中美貿易戰升級，以及華為遭封殺後，市場擔心中國會否以禁止稀土出口作為反擊措施，目前或可釋疑。



內地傳媒報道，中國發改委表示，作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業發展。一方面，中國堅持稀土資源優先服務國內需要的原則；另一方面，也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求，並樂見中國的稀土資源及稀土產品能被廣泛用於製造各類先進產品，更好滿足世界各國人民對美好生活的需要。



不過，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於打壓中國發展，相信中國人民不會高興的。

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