飯碗不保？有內房地盤工友　未來七成係機械人

發夢絕對唔係壞事，試問無想像力點做大事先？碧桂園(02007)集團董事會主席楊國強就有個「機械人夢」，舊年先至話要將公司發展成科技企業，眨吓眼旗下廣東博智林機械人公司已研發咗超過20款建築機械人，最近仲掟咗其中8款入碧桂園地盤測試，聽講明年就可以開始用機械人起樓。不過，咁樣會唔會搶晒工友啲飯碗？



楊總拍心口叫大家放心，雖然相信好快碧桂園嘅地盤，大約七成會係機械人，其餘三成就係熟手工人，但亦都打算培養20%新一代嘅建築工人去操作機械人，咁樣工友咪有新出路。用機械人嘅好處係夠安全，又可提高生產效率同埋慳番大量成本，簡直係雙贏局面。



集團未來5年會至少投放800億人幣，建造一個達10平方公里嘅機械人谷，去實現楊總心目中嘅機械王國。楊國強又透露，碧桂園已經聯同內地18間著名大學合作，除咗建築機械人外，集團研發嘅機械人將來會應用喺各行各業，包括醫療、農業、管理同埋食肆等。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/