難怪特朗普出手！華為首季智能手機市佔直逼三星

外國傳媒報道，市場研究機構Gartner周二(28日)發表最新數據顯示，2019年首季全球智能手機銷量按年跌2.7%，總數為3.73億部，首3名銷量最多的生產商為三星、華為，以及蘋果公司。



華為首季手機銷量達5,843萬部，按年大幅增長44.5%，市佔率由2018年首季的10.5%，急升至15.7%；相比之下，三星首季手機銷量為7,162萬部，按年跌逾8%，市佔率由2018年首季的20.5%，降至19.2%；蘋果公司首季手機銷量4,456萬部，按年跌逾17%，市佔率也由14.1%，降至11.9%。



值得注意的是，今年首季華為手機在各地區的銷量均有增長；其中，歐洲和大中華區銷售分別急增69%及33%。

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