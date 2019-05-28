貿戰升級：特朗普委「鷹女」負責監督封殺華為

英國傳媒報道，獲美國總統特朗普委派，負責監督封殺華為的官員曝光，為名叫Nazak Nikakhtar的女性「鷹派」大將。



Nikakhtar現年45歲，生於伊朗，6歲(1979年)時與父母移民美國，曾擔任貿易律師及經濟學者，現任美國商務部產業安全局代理局長。據悉，她從不忌諱地警告美國企業，與中國展開緊密經濟關係是危險的，更支持中美兩大經濟體要保持距離，而非拉近關係。



她相信太多供應鏈在中國，很容易讓企業將短期利益凌駕於國家安全，亦相信美國的技術領先與國家安全是同義的。



其觀點與特朗普經濟團隊中的「頭號鷹派」、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅(Peter Navarro)相似，亦與美國貿易代表萊蒂澤看法一致。



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