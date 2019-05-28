貿戰升級︰中國反擊關稅料對美國出口商影響有限

早前中國宣布對600億美元總值的美國進口商品徵收10%至25%的關稅，作為對美國關稅的反擊。惟有美國經濟學者表示，中國的反擊措施恐怕對美國出口商意義不大。



外媒報道，美國經濟學家、顧問公司Conerly Consulting的Bill Conerly表示，美國對華出口商品大致上可分為三類，包括在全球市場競爭的商品，如小麥等農產品；壟斷或雙頭寡佔(Duopoly)的商品，如Intel的晶片、波音飛機等；及壟斷性競爭(Monopolistic competition)市場的商品，即是市場中存在許多不同供應者，有不同的替代品可選。



Conerly表示，美國的供應商很難感受到中國的關稅。小麥農民就是一個很好的例子。中國目前對於超出進口配額的美國小麥，所收的關稅高達90%。這聽起來很糟糕，但小麥是一個全球市場。如果中國進口商不從美國購買，他們將從其他國家購買，如加拿大，俄羅斯，澳洲和阿根廷。這將極大地推高這些國家的小麥價格，使其他進口國的買家對美國小麥更感興趣。



至於壟斷商品，他認為如果中國對美國製造的晶片徵收關稅，那麼Intel等晶片生產商或將生產地轉向中國，避過關稅。



而唯一會受影響的，則是那些可以從其他地方找到替代品的「壟斷性競爭」商品。惟Conerly估計，這類商品僅佔美國輸華商品約22%，故實際上的影響有限。

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