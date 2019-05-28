與全球首富分身家後...前妻決定捐一半　金額嚇親你

外國傳媒報道，全球電商「一哥」亞馬遜(Amazon)行政總裁、曾是全球首富的貝索斯，今年初於社交媒體留言，與其妻子MacKenzie Bezos宣布離婚，結束長達25年的婚姻關係。最新消息指，MacKenzie簽署「捐贈誓言」(Giving Pledge)，承諾捐出最少一半「分手費」予慈善用途，金額涉及370億美元(約2,886億港元)。



所謂「捐贈誓言」，也名為「財富捐贈誓言」，為勸募善款活動。2010年由「股神」巴菲特及微軟創辦人蓋茨夫婦發起，旨在號召億萬富翁生前或去世後，至少用自己一半的財富來做慈善。目前有來自23個國家、204位富豪加入。



MacKenzie說：「我有不成比例的金錢需要與人分享，我將繼續專注慈善事業，會付出時間、努力、關懷，但我不會等，會繼續做，直至夾萬的錢花光。」

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