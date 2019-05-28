越秀地產收購兩項廣州地鐵地產項目51%權益

越秀地產(00123)公布，憑藉與廣州地鐵的新戰略關係，公司透過與其最終控股股東廣州越秀，訂立兩份越秀地產期權契約，落實取得可收購兩項新地鐵房地產項目51%權益。



首個項目名為蘿崗項目，戰略位置毗鄰地鐵6號線香雪站，僅相隔600米，並由地下通道直接連接地鐵站。按公司了解，涉及地盤面積282,931平方米，總建築面積911,922平方米，可發展由住宅樓宇及教育設施組成的多用途綜合體。



第二個項目名為陳頭崗項目，連同蘿崗項目統稱為「新地鐵房地產項目」，位於地鐵22號線陳頭崗站東面，為番禺區罕有大面積純住宅房地產開發項目，地盤面積242,094平方米，總建築面積881,240平方米。



地鐵22號線預期將於2020年啟用，預期將符合陳頭崗項目的銷售期，將有助提升項目的價值，公司建設預期將於2019年第3季展開，蘿崗項目總代價約43.6億元人民幣，陳頭崗項目則為34.9億元左右。

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