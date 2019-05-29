陳錦興：人行幣策寬鬆有利樓盤銷售

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，內地人民銀行開始再作逆回購，一些刺激消費的措施也陸續出台，預期港股可展開反彈。內房股在這一輪跌市中不是風眼所在，調整幅度不算大，當中龍湖(00960)股價表現硬淨。去年業績理想，項目毛利率達33%，而近期公布合約銷售增長加快，是利好信號之一，再加上今年是公司上市十周年，市場炒作派發特別股息，股價有望反覆試高位。



龍湖早前公布，今年首4個月累計實現合同銷售金額640.8億元人民幣(下同)，按年上升9.4%，合同銷售面積403.3萬平方米。單計4月，集團實現合同銷售金額196億元，按年上升34.5%。龍湖去年合約銷售達2,000億元，雖然今年首季開局銷售不算很強，但預期未來銷售增速加快，特別是中部二線城市潛力較大。



龍湖去年項目毛利率達33%，反映項目定位為中高檔次，毛利率水平也較為穩定。龍湖與合景(01813)合作的首個香港地產項目位於啟德，將於下半年推出，該盤有望打響龍湖在香港市場的品牌。今年是龍湖上市十周年，現金流狀況理想，可支持派發特別股息，估計市場也有這一憧憬，亦支持股價偏強。



預期今年內地房地產政策偏向中性，官方立場是希望樓市保持平穩，因城施策、不炒房、不投機就可以了。再者，中美貿易戰升溫，貨幣政策轉寬鬆，有利內房銷售。龍湖土儲達6,600萬平米，集中主要城市群，預期未來兩年盈利增長達15至20%。現價市盈率8倍，息率4厘，估值吸引。建議27.8港元吸納，目標價31港元，止蝕25港元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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