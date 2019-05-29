東方日報B1：強積金五窮月跌3.4%　人均輸過萬

中美貿易摩擦愈演愈激，環球股市普遍「無運行」，連累5月份香港整體強積金急跌3.41%，創7年來「最窮」的「五窮月」，平均每名「打工仔」帳面虧損超過一萬元。其中，中港股票基金表現最差，中國及大中華股票基金下跌9.61%，香港股票基金則下跌7.85%。



本月環球股市普遍下跌，截至本周二為止，恒生指數累積下挫2,308點或7.77%，國企指數則累積下挫1,125點或9.75%。



晨星(亞洲)截至本月廿四日數據顯示，五月份各個強積金組別中，所有股票組別均見紅。除中國及大中華股票基金插逾9%，齊齊與香港股票基金表現最差之外，亞洲股票(不包括日本)基金期內亦下跌7.71%，歐洲股票、環球股票、其他股票及美國股票則均跌約4%。相反，債券基金則錄得正回報，環球債券組別平均上漲0.58%。



今年5月份整體強積金表現，為2000年推出強積金以來表現第二差的5月，僅次於2012年5月份的6.03%跌幅。若按截至今年3月底強積金資產總值8,933億元計算，不計入之後新供款，5月份整體強積金虧蝕約304億元，即平均每名「打工仔」帳面虧蝕約10,722元。



儘管5月份表現不理想，幸不至於令今年首5個月回報由正轉負。期內香港整體強積金累漲4.84%，帳面獲利約432億元，平均每名「打工仔」帳面獲利約15,218元。期內，表現最突出為美國股票組別，上升13.48%；其次為歐洲股票組別，上升9.71%；第三位為環球股票組別，上升8.45%。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎表示，中美貿易戰升級連累股市表現，以致5月份整體強積金下跌，但建議投資者短期內繼續觀望。他相信，恒指於27,000點會有強大支持，且有信心中美貿易談判在未來2至3個月會達成協議，預期港股在6至7月再「炒一浸」，屆時就是重新配置強積金的好時機。



對於強積金配置，他說如果投資者過分集中投資中國、美國及香港股票，應該將一部分投資轉往東南亞及歐洲股票。因為中美貿易戰當中，中國企業減少做美國生意，而部分美國企業亦將廠房搬離中國，有關舉措會拖慢中美兩國的經濟。然而，廠商會轉向印尼、越南、泰國等尋找新貿易合作，間接刺激東南亞國家經濟。



不過，他補充說，若中美爆發全面貿易戰，屆時投資者應該以現金為王，以及增配保守基金內的存款證避險。



高富金融集團常務董事謝禮健亦表示，中美貿易談判有很大機會和解，目前兩國都想在揭底牌前為自己國家爭取最大利益，若最終和氣收場，全球股市會炒上。他又說，經過多輪爭拗之後，他已做好心理準備接受雙方貿易關係最終決裂。既然中美勝負未分，「打工仔」不應調配強積金組合，宜靜觀其變。

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