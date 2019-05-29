古勝：國策刺激 車股踩油

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股一如所料有反彈，恒指昨日(周二)最高見過27,490點，在預期之內的是，恒指的反彈幅度有限，收市升102點，報27,390點，受MSCI檢討生效相關買賣盤影響，收市後U時段成交大增，令主板成交1,265億元。



傳來美國上市的中國科網巨企要計劃下半年來港作第二上市，對香港交易所(00388)股價有提振作用，高位見過258元，收報254.6元，升2.1%。老實講，呢期美國上市的中概股畀人沽到落花流水，在中美長期鬥爭之下，呢啲中概股即使股價捱得住，遲早都會成為被美國針對的對象，要做定撤退工作，而環顧全球，就只有香港特區仍會大開中門歡迎大駕光臨。惟對港股而言，是福是禍，就要放長雙眼。



老古維持原判，即港交所不宜心急撈貨，而應該趁反彈減磅。畢竟下半年的事，遠水難救近火；二來成唔成事，又係另一回事；三來短線市底弱，指數仍有下調壓力，港交所有何條件跑贏大市；再見到投行大摩冇遲冇早呢刻發報唱好港交所，在下更覺港交所呢轉係「彈散」格，呢啲位中長線港交所未買得住，反而應該逢高沽。



昨日魚缸另一個亮點係汽車股，皆因傳來廣東推出九方面廿九條具體舉措激發消費潛力，尤其針對汽車消費優化升級，重點推廣新能源汽車應用，加快充換電基礎設施建設，並對全省高速公路服務區、城市新建公共停車場、社區等充電設施的建設作出明確要。另將優化汽車消費環境，逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大準購規模，其他地市不得再出台汽車限購規定。



汽車股集體踩油上，吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)、比亞迪股份(01211)及北京汽車(01958)升幅介乎3至6%。事實上，汽車是內地製造業的重點行業，僱用大量勞工，亦係重點消費領域，相信未來中央會繼續出台政策，推動汽車消費，協助車企應對外來競爭及經濟滑坡。要揀汽車股，在下傾向選擇兩隻，就係吉汽同比亞迪，前者營運效率往績取勝，後者則以國策為先。若然行業景氣獲官方全力支持，呢兩隻股有望來一次較似樣的反彈。



官方開始展開新一輪刺激經濟措施，繼汽車行業之後，大家當然想快啲知道下一個異動的受惠板塊。還記得首季一度炒作過的《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年》政策，明確提出按照「4K先行、兼顧8K」總體技術路線。依家中美打起科技戰，中國發展5G受阻，會唔會對呢個政策目標有影響，不得而知。不過，短炒又實在唔使太理性深究炒作理由，最重要還是氣氛。好似昨日見創維數碼(00751)同海爾電器(01169)照升超過3%，海信家電(00921)升5%，可見有錢率先落注，不妨望多兩眼。

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