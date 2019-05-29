黃國英：短兵相接步步為營

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「專家點評」專欄表示，市況淡靜，遇上MSCI指數調整比重，正路市況會比較偏軟，因為指數權重股普遍要面對技術性沽盤。今次特別之處，在於大幅提高了A股比重，可能牽涉的換股規模相當大，影響早前已經消化了不少，大家又明知相關沽盤將會完結，走勢反而有開始改善的迹象。



另一個比較特別的地方，是防守性標的，包括房託基金及公用股普遍回落，市場取態似乎想傾向進取。雖然大約一個星期前，見過一模一樣的徵兆，當時提前解除大部分對沖，以至有一段捱打得比較痛苦的日子，不過今次MSCI沽盤已除，又非常接近月尾，這個月中港股市嚴重超賣，應該頗有希望粉飾櫥窗。



其實也沒有積極部署，只是小注期指好倉，叫做考考眼光便算。不用股票出擊，因為純粹打算速戰速決，期指獲利走人或者止蝕也會清脆利落，反之股票就多數落得拖泥帶水。



假如真的出現反彈，亦會執行之前的想法，趁機減持中港股票，之後再找機會換入外國上市公司。事實上昨日已經在A股先行一步，趁入摩有些升幅，沽出了部分剩餘的A股。



這樣緊貼市況的操作，牽涉的上落並非太多，頂多組合整體估值百分之二至三左右，但現時利率環境超低，股市長期而言波幅亦欠奉。看似短兵相接之間的距離，其實已經相當難追，所以每一役都要極之認真去對待。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)(本欄每周逢一、三、五刊出)

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