沈振盈：政治市要控制注碼

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「專家點評」專欄表示，政治市始終是較難估計，在此種市況，技術分析絶對不能盡信。唯一可以應對及增加勝算的做法，就是注碼及衍生工具的運用。因為一個消息、一個傳聞，就足以令市況急轉直下，或者是突然逆轉。故此，基金大戶也每每先行減磅，或做對沖。正因如此，政治市每每是逐級下跌，每一次急跌後就牛皮上落，以橫行代替反彈。但是「十個牛皮九個淡」，橫行上落一段時間後，就會因應消息情況，而開出裂口。



當市場情緒亢奮之時，市場評論會帶動非理性的購買力，將股價推高至不合理的估值水平。而市場大戶亦會慢慢地托住指數來派發。但當大局到了圖窮匕現之時，形勢就會逆轉，一切的前景概念所帶的高估值，也只是鏡花水月，過高的估值股價，也自然要交還出來。就算大家要作長線投資入市，也不用急於一時，以為股價跌了很多，就等如是便宜抵買。當然，短炒投機者就另計，他們博的是短線的差價，會靈活轉身。



回説大市，明日期指結算，估計市況仍會是上落市格局，待結算後及大戶轉倉完成後，大方向才會行出來。做好定做淡，也不用心急，因為6月份應該延續5月份的「大單邊」市況，大家大可謀定而後動。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

