阿里傳港第二上市　集資千五億

市場傳出阿里巴巴計劃最快於今年下半年來港作第二上市，目標籌集200億美元(約1,560億港元)。摩根士丹利發表報告指，科技股來港上市有利香港交易所(00388)的前景。



大摩指出，更多科技公司來港上市將有助提升港股交投，長遠而言可以增加交易率，重申對港交所目標價340元及「增持」評級。而隨着內地相關資金流入，將可推動港交所2019至2021年的盈利，其現時估值為今年市盈率29倍，屬吸引水平。



彭博引述消息人士指，阿里巴巴正與顧問公司洽談來港上市相關事宜，最快於下半年遞交上市申請及掛牌。



據消息人士透露，阿里為貫徹多元化融資渠道，以及增加集團流動性，一向不排除其他上市地的選擇。若真的赴港上市，也是一個嚴肅的商業決定。公司發言人回應本報查詢時表示，不會就市場傳聞置評。



事實上，阿里巴巴並不是首次踏足香港市場。該集團旗下B2B交易網站阿里巴巴網絡(前上市編號01688)於2007年在港上市，當時以過百倍市盈率集資近116億元，成為市場焦點。然而，集團於2012年宣布以上市價13.5元私有化阿里巴巴網絡，阿里巴巴網絡最終於2012年6月退市。



相隔兩年，集團便於2014年在紐約交易所上市，集資250億美元，成為全球最大型新股個案。



有市場消息指，阿里巴巴到美國上市前曾考慮在香港上市，但最終因其同股不同權架構未能成事。



對此，港交所於2014年曾就「同股不同權」(WVR)進行市場諮詢，討論兩年後最終擱置。直至去年4月港交所進行上市改革，允許WVR企業上市，又設立便利第二上市通道。港交所行政總裁李小加上月亦公開表示，阿里巴巴百分之百會回歸港股或A股市場。



信誠證券聯席董事張智威表示，現時絕對不是大型新股上市的好時機，指阿里巴巴若真的來港上市是「夾硬嚟」，認為明顯是受中美貿易糾紛及科技戰陰霾，迫使美國上市的中資企業要謀求退路，例如中芯國際(00981)日前宣布，計劃將其美國預託證券股份(ADR)從紐約證券交易所退市。



他續說，雖然阿里巴巴或集資200億美元，是近年新股大刁，「但不要想得太美麗」，因為現時市場消化不了。他預期，阿里巴巴來港第二上市，招股時可能引入「國家隊」資金支持，認購不會出現大問題，但作為貿易戰風眼的科技公司對投資者而言目前並不吸引。



據彭博統計，近年集資十億美元以上的巨無霸新股，表現最差十隻之中的一半為中國公司，包括本港兩隻WVR新股小米集團(01810)及美團點評(03690)，以周二(28日)收市價計分別較招股價低41.47%及11.44%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm