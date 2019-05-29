【名家筆陣】鄺志良：貧富不均窒礙內需

倫敦大學經濟學院4月12日發布報告，1978年中國收入最高10%的居民，在社會總收入中所佔的比重是27%，2015年上升到41%；收入最低50%的群體在社會收入總體中的比例，從1978年的27%下降到2015年的15%。



更值得關注的是，中國收入最高1%的頂尖群體在社會總收入中佔據的比例，由1978年的6%，增至2015年的約14%，且頂尖1%收入群體的分配的年增長率在1978至2015年間是全球最高的，達到8.6%，遠高於美國的4%和法國的1.4%。



根據國家統計局的數字，中國全國居民收入的堅尼系數由2004年的0.473，上升至2008年高位的0.491。中央深知如此巨大的收入差距必然帶來社會不穩，於是自2006年推出一系列的措施，包括廢除農業稅、增加教育補貼、擴大農村地區的基建投資，藉此提升農村和貧困地區的居民收入和減低他們的生活負擔。



政策有助調低堅尼系數至2015年的0.462。然而，隨後2016及2017年再次上升至0.465及0.467。從內地堅尼系數遠高於國際公認的0.4的警戒線和以上各項數字反映，中國貧富差距問題依然嚴峻，甚至有惡化趨勢。



有學者認為內地貧富差距一直存在，但未見社會上有強烈不滿的情緒，筆者卻認為，當經濟放緩，而低收入家庭的收入增長，較高收入和中高收入家庭的收入增長為慢的情況下，社會氣氛就可能會變得負面。



根據北京大學中國社會科學調查中心的「中國家庭追蹤調查2015年度報告」研究發現，自認為屬於社會「中上層」收入的受訪者當中，約60%對當地政府的表現持正面看法。相比之下，自認為屬於最底層級別的居民當中，這一數據只有48%，數據反映不滿情緒可能正在醞釀。



就2017年為例，高收入和中高收入家庭的可支配收入增長分別為9.1%和7.7%，而中低收入和低收入家庭則為7.1%和7.5%，當收入差距進一步拉闊，不但可能影響社會和諧穩定，更會窒礙內需增長。



中央一直希望透過內需緩衝貿易戰帶來的影響，但不能單靠高收入和中高收入家庭增加消費，由於他們已滿足了一般的消費需求，他們的邊際支出傾向(Marginal Propensity to Consume)一般相當穩定，新增收入只會轉化為財富增長。



中央要更全面地拉動內需，必須要讓中低收入和低收入家庭的可支配收入增長加速，要收窄差距，先要拉近城鄉差距，縱然中央對農村的支援近年已有所增加，但城鄉收入比例在2017年仍保持在2.71的水平。中央不要單看居民人均收入和內地生產總值何時能再次翻一番，更要關注如何令收入分配得更為平均，要提升教育機會均等，避免隔代貧窮的惡性循環，為中低收入尤其是農村居民的下一代提升他們的競爭力，從而增加他們的收入和消費力。



同樣重要的是，東、中、西部的經濟差距依然顯著，2017年東部和中部的可支配收入比例為1.53，東部和西部更為1.66，內地區域發展向東面沿海地區傾斜的基本格局未有太大的改變。近年倡議的大灣區和長三角一體化等地區發展策略便是最好的說明，沿海地區的各種優勢較有利商業和服務業等發展，這是可理解的，但中央也要發揮中西部的比較優勢，加以政策配合，讓中西部的發展步伐提速，更平均地提升全國增收水平。



改革初期容讓「一部分人先富起來」，現在是時候讓「更多人富起來」！



鄺志良

香港公開大學人文社會科學院院長及經濟學教授

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm





