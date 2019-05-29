高盛估澳門賭收跌　削美高梅目標價兩成

中美貿易戰陰霾下，令前景本已遭看淡的澳門博彩業雪上加霜。外資行高盛發表報告指出，假設中美要到今年底前才達成貿易協議，料拖慢澳門貴賓廳業務的復甦步伐及全年中場博彩收入的增幅。



因此，高盛將今年整體賭收預測由原先的按年增長3%大削至收縮3%。當中，貴賓廳收入料顯著收縮16%。



同時，高盛大幅調低全部六間持牌濠賭股的目標價預測，其中以美高梅中國(02282)看得最淡，目標價狠削逾兩成至15.9元，投資評級為「中性」。報告指該公司今年首季除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)主要由較高的贏率帶動，但以量計的表現卻遜於預期，例如轉碼數按季跌9%、中場現金下注跌2%，相較去年第四季的分別按季升16%和8%，顯示其路氹新場美獅美高梅的增長速度緩慢。



此外，高盛認為貿戰令人民幣有貶值壓力，未來三個月料人民幣兌每美元由6.65貶值至6.95，若美國對所有中國貨品加徵關稅，人民幣「破七」(跌穿七算)可期。在匯價不穩下，俗稱疊碼仔的賭業中介將收緊對貴賓賭廳客戶的信貸，以減低匯兌風險。



回顧2014年以前，人民幣表現強勢，內地居民到境外旅遊按年複合增長率達兩成左右，然而至2014至2017年卻減慢至7%，期間人民幣貶值達15%。反映弱人民幣將導致境外旅遊減少，不利於澳門中場賭枱收入增長。



另外，該行又指，過往由地下錢莊和銀聯卡等途徑流入澳門投注的資金，佔當地貴賓廳流動性估計達60至70%，佔中場流動性約兩至三成。



人民幣弱勢，增加中國資本外流的壓力，或令當局收緊資本管制，對澳門賭業亦會造成打擊。



此外，該行認為，中美貿易摩擦升溫，投資者關注美資賭企在取得新賭牌上會否有風險。特別是永利澳門的母公司美國永利度假集團，其股東結構分散，這將令永利成為三間美資賭企在競投新賭牌上處於最不利的位置。



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