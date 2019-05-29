王昕媛：業界「逼宮」 醫藥股先炒一浸

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，內地網上27日流傳了一份14家醫藥行業協會聯合意見稿──《關於審慎推進新一輪藥品採購試點工作的意見報告》。其中，就本輪「4+7」集採招標中存在的熱點問題，進行深入探討，文中明確指出，「第一輪集採知道原則和規則的設定對競標品種採取的『最低價中標』、『獨家中標』、以及名為『議價』實為『唯低價是取』的競標模式，引發企業間的非理性甚至惡性競爭」，「導致有些品種價格甚至背離價值」，「挫傷企業開展仿製藥一致性評價的激進型」、「甚至可能危及藥品保障供應的安全性」等等。



通文字裏行間，流露出希望醫保局，正視問題、優化政策，頗有逼宮之嫌。文章流出後2小時，一眾港股醫藥股紛紛反彈，27至28日兩天，中國生物製藥(01177)反彈超過一成。早前我們也測算過，「4+7」對中國生物製藥的最壞影響也要大幾十億規模。因此，當市場開始對政策鬆動有憧憬後，最先反彈的也是受影響最大的品種。



當然除了政策外，中國生物製藥自身的業務也有很多看點。公司近期公布了首季度業績，不乏可圈可點的增長亮點。首季度公司收入同比增長33.4%至62.08億元(剔除泰德併表增速高達27.6%)，其中抗腫瘤和鎮痛藥表現搶眼，同比增速高達177.2%和70.8%；毛利同比增長34.6%至49.95億元，毛利率略增0.7百分點至80.5%，同時，本期銷售費用率同比下降3.2百分點至39.5%。



就重點品種來看，「安羅替尼」估算銷售約6億元，獨家品種「賽維健」，及部分新納入2017年醫保目錄品種「晴唯可」、「格尼可」、「依尼舒」的銷售增速分別達48.6%、8.1%、13.0%、61.0%。



目前公司堅持創新藥和仿製藥結合並重的模式，今年初至今，公司已獲5個藥品註冊批件及3 個藥品通過一致性評價，其中包含重磅品種「安立生坦片」和「吉非替尼片」等。預計於2019至2021年還有多個重磅品種上市，包括「布地奈德」、「八因數」、「沙美特羅氟替卡松」、「PD-L1」等。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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