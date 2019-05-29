盧曉暘：英鎊短期仍具上升空間

英國首相文翠珊(Theresa May)宣布辭職後，現時市場呼聲最高會接任英國首相一職的，估計會是前外相約翰遜(Boris Johnson)，由於他一直以來立場均堅持「硬脫歐」，即表示英國徹底從歐盟獨立出來，重新與歐盟通過談判建立各種關係，包括在世界貿易組織(WTO)的規則下建立貿易關係。如果他上任可能令英鎊有機會再跌一波，投資者未來一個月需高度關注他將會以哪一方面的政綱拉票。



不過在目前情況，文翠珊在近年也嘗試傾向「硬脫歐」，但未能奏效，脫歐方案也不能順利通過國會，估計約翰遜未必會採取相同策略。如果他轉向支持「軟脫歐」（即在移民等問題上讓步，換取英國留在歐盟單一市場），有可能令英鎊出現比較大的反彈。



技術上，英鎊在文翠珊宣布辭職之後反彈了兩天，昨天出現了日線圖大陰線回落，其高點阻力1.2750變得十分關鍵，如果鎊價再突破，證明英鎊基本上已經確認了文翠珊請辭的壞消息，而且購買力量出現了，短線拉升機會增加，目標可參考1.29。英鎊匯價除非跌破1.2605，否則短期看升立場不變。



另外，周三晚上正是加拿大央行議息日，加拿大經濟及樓市近期雖下行，但估計加拿大央行會維持利率不變。以現時國際貿易戰愈演愈烈之下，加上加國經濟有轉弱迹象，很有機會加國央行會釋放鴿派言論，屆時加元可能會出現下行壓力，尤其是近期油價明顯轉弱，也對加國這個原油出口大國產生負面影響，留意這兩天在央行會前逢高做空，下方目標可參考1.335至1.337水平。



外匯分析師 盧曉暘

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