姚遷：外資流入A股趨勢未改

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，5月被以來，A股市場未能進一步延續漲勢，整體陷入橫盤震盪格局，滬綜指不斷退守，反覆爭奪2,900點關口。在中美角力升溫的背景下，市場交投氛圍趨於清淡，成交量、融資餘額、北向資金流向等多項資金指標均創下階段性的新低。



由於A股缺乏有效的做空機制，加上資金有「買漲不買跌」的交易習慣，指數持續橫行震盪 勢必消磨資金的交易熱情。如果本輪是牛市的邏輯繼續成立，部分資金指標已經瀕臨牛市的短期臨界值，後市隨時有企穩回升的可能。



近日與之前的高點4月8日相比，滬綜指已從高位回落約12%，單日成交金額縮水約62%。在短短一個多月內，大市成交金額縮水超過六成，類似的情形並不常見。但回顧歷史，在2007年、2009年、2015年的三輪大牛市中，指數短期調整時伴隨着成交急劇縮水的情形也時有發生。但只要牛市依然成立，資金大舉回流、指數再創新高也是指日可待。



例如，在2015年1月5日至1月14日，A股在短線暴漲10%後陷入調整。在8個交易日內，滬綜指從3,350點回吐至3,222點，跌幅約4%；單日成交金額從5,497.60億元人民幣(下同)縮水至2,672.05億元，縮水約51%。



同樣，近期滬綜指的調整雖然時間較長，點數回吐幅度較大，但成交額縮水幅度已經逼近短期的臨界值，若牛市邏輯繼續成立，後市進一步縮量的空間將十分有限。



交易所資料顯示，截至5月22日收盤，滬深兩市融資餘額降至9,234.76億元，刷新近兩個月新低，較4月24日的階段高點縮水接近600億元。今年以來，融資餘額的變動相對緩和，年初至今兩市融資餘額整體增長了1,745億元。



作為近年來在A股市場中愈發具有影響力的一路資金，北向資金近期同樣出現淨流出的情況。自今年4月以來，北向資金已累計淨流出691.26億元。其中5月初至今淨流出511.29億元，如若維持這個趨勢，將會出現互聯互通開放以來的最大單月淨流出。



雖然短期內北向資金的淨流出態勢較為迅猛，但在多家機構投資者看來，這並不影響外資長期流入A股的趨勢。考慮到MSCI將納入A股的比例從5%提升到10%的最終生效日是5月28日，被動資金往往在生效日之前一段時間已完成調倉工作。因此，在未來一到兩星期，北向資金大幅淨流出的局面，將因此得到一定程度的緩解。



外資在A股的高位止賺或是近期北向資金淨流出的主要原因，且早在3月外資已開始減持白酒、乳品等重倉股。從整體來看，外資短線減持套利的交易因素或許要大於基本因素，近期的流出不改其長期流入的趨勢。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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