《明報》母企虧損8808萬　連蝕兩年

《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布，截至2019年3月底止年度虧損1,129.3萬美元(約8,808萬港元)。公司不但連蝕兩年，中港台出版及印刷分部業務更錄得稅前虧損339.4萬美元(約2,647萬港元)，按年擴大逾4倍。



世界華文早前曾發盈警，公司預期截至2019年3月底止財年業績錄得虧損，主要因為旗下一業務單位之商譽減值撥備所致。據今次業績公告披露，有關商譽減值撥備高達1,522.7萬美元(約1.19億港元)。



與對上一年度比較，世界華文各地區的出版及印刷業務全線持續虧損，整體稅前虧損達787.6萬美元。其中，中港台的分部業務虧損339.4萬美元，按年大增4.8倍，主要由於此分部收益減少，以及對上一年業績計入視作出售於一間聯營公司之權益之收益271.6萬美元。



世界華文指出，在本港私人消費及固定投資放緩下，拖慢香港經濟增長及影響零售市道。由此反映消費情緒審慎，因為各種外部不明朗因素而受壓，包括中美貿易局勢動盪不安，繼而影響中國經濟及消費者之消費能力。



公司並指，經濟增長放緩導致來自中港台業務之收益減少。截至今年3月底止年度內，中港台的總營業額為5,065.4萬美元，按年下跌1.8%。



至於其他地區的出版及印刷業務亦乏善可陳。馬來西亞及其他東南亞國家的分部業務虧損221.5萬美元，北美的分部業務虧損則為226.7萬美元。



世界華文展望下一財政年度時預期，經營環境仍然充滿挑戰，中美貿易戰如箭在弦，進一步加劇全球經濟不確定性，並可能對公司來年表現產生不利影響。



此外，同系附屬公司萬華媒體(00426)周二公布截至2019年3月底止財年的股東應佔虧損為1,210.7萬港元，連續五年虧損。萬華在公告中展望來年時指，由於中國與美國之貿易戰繼續打擊營商信心，故公司亦預計新財年仍然充滿挑戰。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

