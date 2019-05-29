袁沛儀：觀望議息 加元區間整固

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，加拿大銀行今日議息，當地通脹自去年第3季慢慢追上美國水平，不過經濟增長仍比美國慢，觀乎通脹前景未有進一步明顯升溫壓力，加上就業市場保持穩定，料當局維持貨幣政策不變。另外，油價在美國原油存庫上升下65美元見阻力，料美元兌加元在1.335與1.351區間整固。



歐元MACD仍呈偏弱信號，料短線未能擺脫年初以來形成的下降通道，估計繼續慢跌，反覆下試1.11。市場繼續觀望文翠珊的最新脫歐修訂案能否通過，不過英鎊已連跌兩周，技術上超賣，料觸及1.258後見反彈，小幅上試1.277，隨後再跌。



澳洲失業率仍高於5%，加上通脹前景疲弱，澳洲儲備銀行下月減息預期上升，料澳元下試2016年低位0.683。新西蘭基本面優於澳洲但遜於美國，紐元繼續下行但速度較澳元慢；技術上未能擺脫3月初以來形成的下降通道，估計下試去年低位0.642。



非美貨幣普遍偏軟，支持美匯上試98.3。美股橫行，避險貨幣中性偏強，料美元兌日圓只在109與110.7區間上落；美元兌瑞郎在1算與1.013區間整固。

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