鄺民彬：港股初步支持睇二萬七

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄表示，隔晚美股假期休市，在重磅股發力下，恒指全日升102點至27,391點。國指升13點至10,416點。大市成交額為1,266億元。市傳阿里巴巴擬來港第二上市，港交所(00388)漲2.2%。友邦(01299)升2.3%。受惠於廣東省推出刺激汽車消費政策，汽車股上揚，吉利(00175)抽升4.7%，為表現最佳藍籌。另外，公用股回軟，中電(00002)及煤氣(00003)跌1.9至2.6%。



繼中國財政部與稅務總局明確汽車購置稅政策後，廣東省近日出台《完善促進消費體制機制實施方案》提出九方面29條具體舉措，穩定改善消費預期，其中提到促進汽車消費優化升級，包括逐步放寬廣深兩市汽車搖號和競拍指標，擴大准購規模，其他地方不得再出台限購汽車規定；完善及簡化二手車消費市場及交易手續，珠三角區域內互遷在用車排放限值在一定過渡期可執行國五標準。



廣東省作為內地主要乘用車市場，放寬廣深兩市汽車搖號和競拍指標，相信有助於釋放廣州及深圳市汽車限購政策所抑壓的需求，市場憧憬其他關鍵限購市場亦逐步得到放寬，消息層面屬利好。不過，根據中汽協的資料顯示，首4個月乘用車銷量按年跌14.7%，車市消費情緒持續疲弱，政策刺激作用仍有待觀察。



展望後市，內地不少主要財金官員近日表態支持人民幣匯價保持穩定，離岸人民幣匯價跌勢暫時喘定，減輕港股的沽售壓力。此外，市場仍然密切留意中美貿易戰進展，但美國總統特朗普對中國態度反覆，削弱投資者入市信心，大市上行動力有限，恒指初步支持位於27,000點。另一方面，中國將於本周後期公布5月官方製造業PMI，料可以反映美國關稅措施對國內經濟的影響。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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