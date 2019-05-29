大摩：美債市出現經濟衰退警號

外媒報道，摩根士丹利發表報告指，中美貿易緊張形勢再度升溫，加上經濟數據欠佳，其對美國公司盈利及整體經濟帶來的風險，恐遠超市場所預期。



美國5月Markit製造業PMI初值跌至50.6，擴張速度為2009年9月以來最慢。同時，摩根士丹利美股策略師Michael Wilson表示，許多4月的數據經濟表現亦欠佳，意味到在中美貿戰升溫之前，經濟已經顯得疲弱。他又說，部分主要領導行業的公司原本預期今年下半年業績反彈的，現在很多都已經放棄了。



他坦言，很多數據都反映出，受白宮財政政策所推動，去年美國經濟出現了過熱，因此現時很容易陷入顯著放緩。於去年，美國員工成本上漲壓力趨增；庫存過剩；以及資本支出周期投放過度等問題，將在未來幾季回復到正常水平，為經濟增速帶來阻力。



此外，Wilson警告，債市出現經濟衰退警號，今年美國國債市場兩度出現債息倒掛，釋放出經濟衰退的警號。該行更稱，經調整後的長債孳息率，自去年11月以來，已經一直處於倒掛狀態，由於這個現象自6個月前已經出現，意味住經濟衰退恐隨時來到。

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