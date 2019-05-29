道指急挫237點　近全日最低位收市

市場對經濟放緩憂慮再燃，拖累美股三大指數先升後回軟，並以近全日最低位收市。道指收報25,347點，跌237點或0.93%；標指收報2,802點，跌23點或0.84%；納指收報7,607點，跌29點或0.39%。



投資者擔心中美貿易戰帶來長遠影響，令美國經濟受損，資金湧入債市避險。10年期美國國債孳息率低至2.264厘水平，創19個月低位；30年期美債孳息厘亦跌至2.705厘的2017年低位；兩年期美債孳息則低見2.127厘。



值得留意的是，三個月期美債孳息周二報2.356厘，高於10年期美債孳息率，即美債債息繼續出現倒掛，部分投資者認為這是經濟衰退的警號。



美國總統特朗普周一表示，美國未準備與中國簽署貿易協定，更指可以持續增加中國貨關稅。有關言論反映國際貿易關係仍未明朗，環球股市續受壓。



個股方面，蘋果公司靜悄悄發布新的iPod Touch，起售價為199美元，股價全日跌0.41%。通用電氣收跌0.95%，該公司可能在法國裁員逾1,000人。



摩根大通證券給予人造肉初創公司Beyond Meat「增持」評級，以及目標價97美元。Beyond Meat股價逆市大漲7.95%，收報86美元。



中國電商平台阿里巴巴股價高開後偏軟，收跌0.12%，此前消息指該公司將來港第二上市。

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