美財政部：估計去年中國干預匯率的措施有限

美國財政部發表半年度匯率報告，降低了兩個用於確定貨幣操縱國的門檻，將觀察的貿易夥伴對象範圍擴大至21個國家，將意大利、愛爾蘭、新加坡、及馬來西亞等國納入貨幣操縱觀察名單。



報告指，沒有一個主要的貿易夥伴符合貨幣操縱的標準。



美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)表示，將繼續加強與中國在匯率問題上的雙邊接觸，主要考慮到人民幣匯率自去年下跌了超過8%，以及美國對中國的貿易逆差龐大。



財政部又指，估計去年中國人民銀行直接干預人民幣匯率的措施有限，並敦促中國採取必要措施，避免貨幣持續疲弱；同時籲中國積極應對市場扭曲的力量，包括補貼和國有企業、對家庭消費增長的社會保障支持，以及要從投資以外重新平衡國家經濟。



財政部估計，隨着中國經濟基本面和結構性政策環境改善，將有助於鞏固人民幣匯率，並有助於減少中國與美國之間的貿易差距。

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