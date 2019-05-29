洛陽玻璃簽訂技術開發及水電費用結算協議

洛陽玻璃(01108)公布，附屬公司蚌埠院與蚌埠中顯訂立技術開發協議，另遠東光電與附屬公司宜興新能源立水電費用結算協議。據技術開發協議，蚌埠院將委託蚌埠中顯研發超薄玻璃新產品。研究開發經費和報酬之總額為2,000萬元人民幣(下同)。



上述技術研究項目期限為2019年6月1日至10月31日。今年11月15日前蚌埠院將組織專家完成項目驗收。



據水電結算費用協議，宜興新能源將使用遠東光電的10kv運來綫及橫山水(自來水)並就相關電費及水費償付遠東光電。遠東光電將使用宜興新能源的110kv變電所115#開關10kv出綫及工業水並就相關電費及水費償付宜興新能源。截至2021年12月底止3個年度，就水電費用交易建議上限金額均為1,411.2萬元。



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