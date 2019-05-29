滙豐擬今年在亞洲增加300個財富管理職位

滙豐控股(00005)擬再增聘人手。滙豐亞太區零售銀行及財富管理業務主管麥浩宏接受外媒訪問時稱，亞洲零售財富管理業務計劃於2019年底前增聘300人，並擬力攻新加坡高淨值人士市場。



他指出，滙控現時有約8成盈利來自亞洲區，直言新加坡市場表現向來欠理想，計劃於年內增加當地財富管理部門約50人，亦會提供一些數碼化服務，惟未有透露該部門現時的人手規模。



麥又指，新加坡的財富管理業務，不論在岸或離岸市場都有重大機遇，集團更視之為未來幾年的重要「增長引擎」。滙控今年內亦會積極在香港，中國內地及新加坡，推出更多保險產品。



事實上，滙豐早於今年初已開立「尚玉中心」，專攻可投資資產高達780萬港元的高淨值人士，提供全面財富管理服務，亦可理解為「入門版」的私人銀行服務。

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