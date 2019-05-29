地產專題：九成屋苑交投回落　有個大型盤價量齊跌

整體樓價高踞不下，買賣雙方各不相讓，令樓市交投出現連月的淡靜局面。10大指標屋苑5月份成交量，佔9個即9成樓盤交投按月回落，當中7個更為今年最少。紅磡黃埔花園就僅錄「個位數」交投，本月暫錄6宗，較4月全月少近65%，每呎做價同樣回落。



綜合市場數據，截至周二為止，該批屋苑本月份暫共錄約142宗買賣，較上月整月挫約39%，已連跌兩個月，而平均實用呎價則有7個向上。



5月成交量跌幅最大項目為黃埔花園，宗數為去年10月後最低，平均實用呎價按月亦微跌0.2%至1.8萬元。太陽物業宏惠強表示，屋苑放盤短缺，交投明顯放緩，尤其是實用面積389方呎的細單位，期內未錄任何成交。本月成交以三房戶為主，連租約放盤開始有承接。



新界大型屋苑之一的沙田第一城，本月僅錄13宗成交，與4月份全月錄約30宗相比，大減約56.7%，最新平均實用呎價報約18,824元，則較上月漲約5.9%，升幅為十大屋苑最大。美聯翁凱傑指出，由於本月買賣以兩房單位較多，佔整體比例高達90%，平均呎價因而被拉高。



交投量同樣跌逾五成的荔枝角美孚新邨，本月暫錄16宗成交。該行吳志輝稱，上月該盤錄35宗個案，較4月暫減約54.3%，主因是受中美貿易消息影響，買家入市步伐減慢，但業主叫價未見回軟。



他指出，該盤4期百老滙街69號高層三房戶，剛售1,312萬元，以實用面積870方呎計，呎價約15,080元。物業本月平均呎價約14,514元，較上月底高約4.1%。



至於4月份交投上升的天水圍細價樓嘉湖山莊，本月掉頭向下。中原伍耀祖透露，5月初多個新盤推出吸客，加上月底將有新居屋接受申請等，打擊屋苑二手市場。近日個別業主已主動提高議價空間至約3%，但本月仍暫錄23宗成交，較上月約45宗，少約48.9%，而同期平均實用呎價仍升1.2%至11,275元。



此外，亦有個別交投量追貼或超過上月水平。美聯吳肇基則稱，鰂魚涌太古城暫錄27宗買賣，與上月同期相若，並追貼全月逾30宗水平。該公司范浩銘表示，銀星閣高層D室，實用面積749方呎，套三房間隔，獲外區用家以1,780萬元購入，呎價23,765元，原業主持貨37年，單位升值21.6%。



茶果嶺麗港城則是唯一價量齊升的項目。中原洪金興指出，該屋苑本月有13宗成交，比上月全月再多1宗，平均實用呎價14,580元，按月漲約2.7%。

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