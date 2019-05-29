IMD全球競爭力排名　香港守住次席不敵新加坡

瑞士洛桑管理學院(IMD)周二(28日)發表2019年全球競爭力報告，香港連續兩年位居次席，不過就被由第3位躍升至第1位的新加坡爬頭，而去年居首的美國就跌落第3位。中國則較去年下跌1位，排第14；台灣則上升1位，排第16。



有關報告是按「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」等4項因素評分。其中香港在「政府效率」方面與去年一樣排名世界第一，但「營商效率」下跌一位居到次席，「經濟表現」也下滑一位至排第10，「基礎建設」則微升1位排第22。



新加坡今年「經濟表現」排第5、「政府效率」排第3、「營商效率」及「基礎建設」分別排第5和第6，沒有一項獨佔鰲頭；美國在「經濟表現」和「基礎建設」均列世界第1，但「政府效率」和「營商效率」僅分別排第23及11。至於中國的「經濟表現」則較突出，排名第2，僅次於美國。



2019年全球競爭力排名(只列部分)：

1. 新加坡

2. 香港

3. 美國

4. 瑞士

5. 阿聯酋

6. 荷蘭

7. 愛爾蘭

8. 丹麥

9. 瑞典

10. 卡塔爾

.

.

14. 中國

.

.

16. 台灣

.

.

28. 南韓

.

.

30. 日本



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm