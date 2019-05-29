【市前重點睇】道指跌近1%　美匯指數逼近98

●美匯指數高企97.95水平，港匯見7.8492，離岸人民幣跌至6.9219，圓匯高見109.29，歐元低見1.116，英鎊反覆跌至1.2658。金價考驗1,280美元關。布油守穩70美元，紐油企58.88美元。道指期貨偏軟。



●美國財政部發表半年度匯率報告，降低了兩個用於確定貨幣操縱國的門檻，將觀察的貿易夥伴對象範圍擴大至21個國家，將意大利、愛爾蘭、新加坡、及馬來西亞等國納入貨幣操縱觀察名單。但沒有一個主要的貿易夥伴符合貨幣操縱的標準。 https://bit.ly/2QrEQdS



-財政部又指，估計去年中國人民銀行直接干預人民幣匯率的措施有限，並敦促中國採取必要措施，避免貨幣持續疲弱。



●中國指責美國切斷對華為供貨的做法是濫用世界貿易組織(WTO)的國家安全條例，並警告說此舉可能對全球貿易體系產生嚴重影響。



●美股三大指數先升後回軟，並以近全日最低位收市。道指收報25,347點，跌237點或0.93%；標指收報2,802點，跌23點或0.84%；納指收報7,607點，跌29點或0.39%。 https://bit.ly/2Qsd5SH



-蘋果公司發布新的iPod Touch，起售價為199美元，股價全日跌0.41%。



●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,224點，跌166點。



●美國10年期國債孳息率低至2.264厘水平，創19個月低位。



-3個月和10年期美國國債孳息率倒掛程度為3月份以來最大。



-大摩：美債市出現經濟衰退警號。



●美國5月份消費者信心指數由4月的129.2點升至134.1點，高於市場預期的130點，未受中美貿易戰升溫影響。



●美國3月份標普/Case-Shiller樓價指數顯示，當地20大城市樓價按年升2.7%，增速為2012年8月以來最慢，並連續12個月減速；按月計則升0.1%，升幅低於市場預期。



●紐約期油收報每桶59.14美元，升0.51美元或0.87%；布蘭特期油收報每桶70.11美元，大致持平。



●紐約期金收報每安士1,277.1美元，跌6.5美元或0.5%。



●英國富時100指數收報7,268點，跌8點或0.12%；法國CAC指數收報5,312點，跌23點或0.44%；德國DAX指數收報12,027點，跌44點或0.37%。 https://bit.ly/2wrQPiG



●英國傳媒報道，獲美國總統特朗普委派，負責監督封殺華為的官員曝光，為名叫Nazak Nikakhtar的女性「鷹派」大將。



●歐洲央行管委、西班牙央行行長表示全球及歐元區經濟增長面臨下行風險，歐元區通脹可能還將保持一段時間的較低水平。



●傳雷諾準備最早在下周初步同意快意佳士拿的合併提議。



●瑞士洛桑管理學院(IMD)發表2019年全球競爭力報告，香港連續兩年位居次席，不過就被由第3位躍升至第1位的新加坡爬頭，而去年居首的美國就跌落第3位。



●傳滙豐計劃2019年在亞洲增加300個財富管理職位。



●《明報》母企虧損8808萬，連蝕兩年。 https://bit.ly/2VZgEk9



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