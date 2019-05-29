【股民熱話】令人難忘的「五窮」　還有更難忘的「六絕」嗎？

2019年5月，是股民難忘的一個「五窮月」，點解？睇睇以下呢五個「窮」象！



恒指今年以來升幅見財化水

恒生指數由5月3日高位30,082點，回落至周一(27日)低位27,105點，足足跌了2,977點，既失守了俗稱「牛熊分界線」的250日線，亦已回落至今年1月下旬的水平，即今年以來港股升幅大部分已蒸發，單係5月港股市值最多唔見3萬多億元。以騰訊控股(00700)周二(28日)市值3.09萬元計，即係等於唔見咗一家騰訊，你話呢個5月有幾「窮」！



股王騰訊「八連跌」攞你命

講到股王騰訊，股價自5月中旬公布首季業績勝預期後，股價出現「八連跌」，由5月8日高位395元回落至周一低位見316.8元計，累跌幅度近兩成，市值就咁唔見7,000多億元，直係「攞你命」！



藍籌股「股仔」上身跌得甘

再看整體藍籌股，5月起至周二收市，舜宇光學(02382)、萬洲國際(00288)、中國人壽(02628)、吉利汽車(00175)及瑞聲科技(02018)股價累計跌幅介乎16至27%，藍籌股跌幅如股仔，長情股民真係一殼眼淚。即使係短線炒家，在被強制收回的牛熊證數目創年內新高之下，除非一沽到底，否則十居其九損手爛腳！



中國概念股被投資市場唾棄

5月初美國總統特朗普突然話要對兩千億美元中國商品加徵關稅，接下來就對華為展開制裁，幾乎切斷了中國資訊科技產業的供應鍊，重重打擊5G發展。無論是內地A股、港股的中資股，抑或美國的中概股，皆備受沽壓。海外上市的中國三大科網股--騰訊、百度及阿里，5月市值最多合共蒸發了超過1.7萬億元。港股中，缸邊友熱炒的5G股--中國鐵塔(00788)，股價亦由2.1元水平急挫至低位見1.65元，最多累跌逾兩成，真係炒十轉唔夠輸一轉！



A股盛轉衰人幣「保七」告急

人民幣5月以來最多已貶值逾3%，「保七」告急，同期滬綜指最多累跌近8%。可見在全球投資市場，中國資產價格遭遇了一次瘋狂的拋售！眼見中國概念由年初展現盛況，一時間顯著變得衰弱，就好似一個外貌輝煌的城堡，原來建基於沙堆之上，一場風浪過後，散晒！呢個「窮」途末路的畫面，焉能不難忘！



凡此種種，印證2019年5月有多「窮」！若然6月中美真係未能就貿易問題達成協議，6月底G20兩國元首會面，若然唔係世紀「握手」場面，就係互當透明收場，相信之後美國會繼續對中國窮追猛打。咁啱6月又係半年結，市場流動性例牌緊張；而外資大規模流走下，4、5月內地的經濟數據唔方會好，反映在股市表現，又係瓜多個菜。



到底今個「六絕」有多「絕」，筆者都唔敢想像，只得做好「防風」措施，少做少錯，耐心等睇中美仲夏「巨獻」！



東方產經專欄作者帥哥

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