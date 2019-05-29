亞洲股市：日韓股收跌逾1%　澳洲稀土商Lynas飆15%

市場避險情緒升溫，多國債息創新低，亞洲主要股市普遍回落。日本30年期債息降至低位後，10年期國債收益率亦跌至-0.1厘，追平2016年8月以來最低紀錄；日經225指數日中一度挫逾370點，低見20,884點，全日跌256點或1.21%，收報21,003點。



核心消費股沽壓重，FamilyMart、資生堂、花王、永旺(Aeon)等跌2%至6%。



公用股東京電力、關西電力、中部電力、東京燃氣、大阪燃氣跌1%至3%。



豐田汽車跌0.3%。日媒報道，該公司將投資滴滴，組建汽車租賃公司，投資額約500億日圓。



日產汽車跌1.8%。法國雷諾最快下周同意與快意佳士拿合併，日產汽車社長兼行政總裁西川廣人認為，此合併交易或存在機遇。



南韓10年期國債收益率跌至1.74厘，低於央行政策利率。南韓首爾綜合指數全日瀉25點或1.25%，報2,023點，回吐今年以來的升幅。



三星電子、LG電子跌1.7%及0.6%。



澳洲10年期國債孳息率跌穿央行政策利率1.5厘水平。澳洲悉尼普通股指數全日跌43點或0.67%，報6,536點。



澳洲稀土商Lynas抽升逾15%。市傳中國可能會限制稀土出口，作為反制美國打遏的手段。



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