資金湧入債市　澳洲10年期債息跌穿央行利率水平

投資者擔心中美貿易戰帶來長遠影響，資金湧入債市避險。繼美國10年期國債孳息率創19個月低位後，隔夜3個月期債息更高於10年期，其倒掛程度為3月份以來最大。



環球債市亦出現動盪，新西蘭10年期國債孳息率挫至1.703厘水平，為歷史新低。



至於澳洲10年期國債孳息率跌穿1.5厘，低見1.4872厘，為自2015年以來首次跌穿央行的政策利率水平。



事實上，隔夜西班牙10年期國債孳息率亦創歷史新低，而希臘10年期債息亦徘徊於歷史低位。



摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson認為，最近的數據顯示，美股的利潤及經濟風險較大多數投資者認為的更糟糕。而美債孳息曲線再現倒掛，顯示現在已到關注經濟衰退的時刻。



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