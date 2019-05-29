【港股收市】恒指跌155點　內險逆市揚

期指結算前夕，港股表現反覆。恒生指數跟隨外圍低開163點後最多跌212點，低見27,178點。午後隨A股倒升，惟繼續受制27,500點阻力；收市報27,235點，跌155點或0.57%。國企指數收報10,390點，跌26點或0.25%。主板全日成交832億港元。



港股通(滬)錄逾23億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額396.54億元。港股通(深)錄逾9億元淨流入，餘額410.77億元。



騰訊反彈一日又跌過，收報322元，跌1.1%。其大股東南非Naspers落實分拆旗下互聯網業務NewCo於荷蘭阿姆斯特丹上市，預計7月17日掛牌。其他重磅股跟隨大市向下，友邦保險及滙豐控股跌1%及0.9%；建設銀行及中國移動跌0.6%，合共拖低恒指105點。



中央陸續公布減稅降費措施，最新是大幅提高險企所得稅稅前扣除比例。內險股全線抽升，中國財險飆近5%；新華保險升3.9%；中國太保升3.2%；中國人保升2.4%，是表現最佳幾隻國指成分股；中國人壽及中國平安升0.5%。



資金流入防守性股份，中華煤氣升1.1%，是表現最佳藍籌；港鐵升0.9%；領展升0.8%；長江基建升0.7%；電能實業及中電控股靠穩。



中國稀土翻炒，曾飆41%；收報0.63元，升23%。發改委言論暗示中國可能會限制稀土出口，作為反制美國打遏的手段。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，債息下跌，市場繼續憂慮中美關係影響經濟前景，港股氣氛仍然偏弱，恒指暫時支持位於27,000水平，若跌穿，下一個支持位會在26,700點。他指出，今年聯儲局減息機會增加，有可能令息差收窄，對銀行股有負面影響，投資者不宜急於買入相關股份。



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